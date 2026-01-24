Какой будет Украина через 20 лет — видение Зеленского

Зеленский поделился, какой видит Украину через 20 лет
Президент Владимир Зеленский заявил, что через 20 лет видит Украину сильной, равноправной и технологичной. Он считает, что наша страна заслуживает столетия мира.
Об этом Владимир Зеленский сказал на Втором национальном форуме талантливой молодежи.
Какой Зеленский видит Украину через 20 лет
Зеленский рассказал, что раньше Украина была тихой и о нас почти не вспоминали. Однако сегодня мы среди передовых стран и все видят борьбу, качество нашего воина и качество украинца. Сейчас разницу между Украиной и Россией сделала война и другие страны изменили взгляд относительно нашего государства.
"Я думаю, что в технологиях мы будем номер один, будем страной Европейского Союза. Мы этого хотим, ЕС этого хочет. Сегодня есть какие-то технологические проблемы, даже в виде некоторых людей, но я считаю, что это мелочи. В Украине будет все нормально, мы столько лет боролись и в каждом столетии, что точно заслуживаем столетия мира, тишины и покоя", — подчеркнул глава государства.
Также он добавил, что видит Украину через 20 лет сильной, равноправной и технологичной. А после войны все свои навыки украинцы будут использовать в гражданской жизни и улучшать жизнь граждан.
"Все то, что сегодня работает на фронт, на сохранение нашей обороноспособности, в мирное время будет работать на мирный процесс. Та же фронтовая медицина будет работать исключительно на гражданский сектор после окончания войны. Технологии, разминирование и тому подобное. Все то, что сегодня связано с дронами, с инженерией, с математикой, все то, что было потеряно много лет в Украине, нашло себя", — отметил Владимир Зеленский.
Напомним, 23 января Зеленский встретился с Трампом в Давосе. Переговоры носили конструктивный характер и охватывали ключевые для Украины вопросы безопасности.
Также президент заявил, что ждет от американского лидера дату подписания соглашения по безопасности. Договоренности по гарантиям безопасности уже завершены на базовом уровне.
