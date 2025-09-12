День військ радіоелектронної боротьби — привітання Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У п'ятницю, 12 вересня, в День військ радіоелектронної боротьби Президент України Володимир Зеленський звернувся до воїнів. Глава держави подякував українським захисникам за роботу.

Відповідний допис лідер опублікував у Telegram.

Зеленський привітав з Днем військ радіоелектронної боротьби

"Сьогодні день людей, які невидимо, але дуже фахово працюють для захисту України. Воїни радіоелектронної боротьби знешкоджують ворожі дрони та ракети, прикривають позиції, тримають зв’язок між підрозділами й допомагають нашим воїнам бути в безпеці", — зазначив президент.

Крім того, він подякував за цю надважливу роботу й зазначив, що воїни радіоелектронної боротьби щодня рятують життя.

"Дякую кожному й кожній з вас за цю надважливу роботу. Ви щодня рятуєте життя та робите нашу армію сильнішою. І завжди пам’ятатимемо й будемо вдячними тим, хто віддав своє життя в цій війні. Світла і вічна пам’ять. Дякую вам. З Днем військ радіоелектронної боротьби", — резюмував Зеленський.

Нещодавно в Міноборони повідомили, що українським військовим постачатимуть засоби радіоелектронної боротьби ще швидше.

Нагадаємо, у липні 2025 року Міноборони дозволило експлуатувати дев'ять нових засобів РЕБ.