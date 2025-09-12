Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський подякував воїнам радіоелектронної боротьби

Зеленський подякував воїнам радіоелектронної боротьби

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 13:40
День військ радіоелектронної боротьби — привітання Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У п'ятницю, 12 вересня, в День військ радіоелектронної боротьби Президент України Володимир Зеленський звернувся до воїнів. Глава держави подякував українським захисникам за роботу.

Відповідний допис лідер опублікував у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський привітав з Днем військ радіоелектронної боротьби

"Сьогодні день людей, які невидимо, але дуже фахово працюють для захисту України. Воїни радіоелектронної боротьби знешкоджують ворожі дрони та ракети, прикривають позиції, тримають зв’язок між підрозділами й допомагають нашим воїнам бути в безпеці", — зазначив президент.

Крім того, він подякував за цю надважливу роботу й зазначив, що воїни радіоелектронної боротьби щодня рятують життя.

"Дякую кожному й кожній з вас за цю надважливу роботу. Ви щодня рятуєте життя та робите нашу армію сильнішою. І завжди пам’ятатимемо й будемо вдячними тим, хто віддав своє життя в цій війні. Світла і вічна пам’ять. Дякую вам. З Днем військ радіоелектронної боротьби", — резюмував Зеленський.

Нещодавно в Міноборони повідомили, що українським військовим постачатимуть засоби радіоелектронної боротьби ще швидше.

Нагадаємо, у липні 2025 року Міноборони дозволило експлуатувати дев'ять нових засобів РЕБ.

Володимир Зеленський ЗСУ привітання війна в Україні РЕБ українські військові
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації