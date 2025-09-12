День войск радиоэлектронной борьбы — поздравление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В пятницу, 12 сентября, в День войск радиоэлектронной борьбы Президент Украины Владимир Зеленский обратился к воинам. Глава государства поблагодарил украинских защитников за работу.

Соответствующее сообщение лидер опубликовал в Telegram.

"Сегодня день людей, которые невидимо, но очень профессионально работают для защиты Украины. Воины радиоэлектронной борьбы обезвреживают вражеские дроны и ракеты, прикрывают позиции, держат связь между подразделениями и помогают нашим воинам быть в безопасности", — отметил президент.

Кроме того, он поблагодарил за эту сверхважную работу и отметил, что воины радиоэлектронной борьбы ежедневно спасают жизни.

"Спасибо каждому и каждой из вас за эту сверхважную работу. Вы ежедневно спасаете жизни и делаете нашу армию сильнее. И всегда будем помнить и будем благодарны тем, кто отдал свою жизнь в этой войне. Светлая и вечная память. Спасибо вам. С Днем войск радиоэлектронной борьбы", — резюмировал Зеленский.

Недавно в Минобороны сообщили, что украинским военным будут поставлять средства радиоэлектронной борьбы еще быстрее.

Напомним, в июле 2025 года Минобороны разрешило эксплуатировать девять новых средств РЭБ.