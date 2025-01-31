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Зеленський після удару по Одесі анонсував перемовини з США і ЄС

31 січня 2025 21:46
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Зеленський відреагував на удар росіян по центру Одеси
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по центру Одеси. Він зазначив, що збирається провести перемовини із США і Європейським союзом щодо посилення протиповітряної оборони нашої держави.

Про це Зеленський повідомив у п'ятницю, 31 січня.

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"Зараз на Півдні нашої країни — в Одесі — тривають роботи після російських ракетних ударів. Попередньо — балістика. Удари просто по місту, по звичайній цивільній забудові. Знову й знову: ППО — перший пріоритет, працюємо з усіма партнерами, щоб дати більше захисту нашій державі", — зазначив президент.

Глава держави також зазначив, що зараз триває робота над посиленням військової допомоги нашій державі. Першочерговим є забезпечення Сил оборони дронами та роботизованими системами. Він наголосив, що європейські держави готові працювати з Україною для інвестицій у її збройне виробництво.

"І наші дипломати мають чіткі завдання. Нам потрібно, щоб кошти від партнерів на українську "оборонку" зростали. І зокрема, це має бути KPI — ключові показники ефективності української дипломатії", — заявив президент.

Нагадуємо, що в Одесі пролунали потужні вибухи. Російські загарбники застосували проти міста балістичне озброєння.

Також раніше Зеленський відреагував на удар російських загарбників по Сумах. Глава держави зазначив, що кожен удар Росії по українських містах потребує відповіді світу.

Володимир Зеленський США Одеса Україна обстріли
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