Обстріл Сум та російські маніпуляції — що сказав Зеленський у зверненні 30 січня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Кожен удар Росії по українських містах потребує відповіді світу. Терор не можна залишити безкарним.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в четвер, 30 січня.

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Реакція Зеленського на удар РФ по Сумах

Зеленський зазначив, що у Сумах досі тривають роботи на місці влучання російського дрону типу "Шахед".

"Звичайний житловий будинок зруйновано. Девʼять людей вбито — мої співчуття всім рідним. Тринадцять людей постраждали, і серед них дитина. Усім надається необхідна допомога. Хочу подякувати кожному рятувальнику, кожному медичному працівнику, усім поліцейським, які допомагають", — сказав Президент.

Глава держави підкреслив, що кожен такий російський удар потребує відповіді світу.

"Це вже типовий почерк Росії — зруйнувати життя багатьох родин, цілого дому. І кожен такий російський удар потребує відповіді світу — терор не можна залишити безкарним. Найбільш ефективно — підтримувати наших людей, нашу державу. Зберігати тиск на Росію і не піддаватись московським маніпуляціям — чи то політичним, чи то в медіа. Треба примушувати Росію до миру. Тільки там причина війни, вона у Росії", — підсумував Зеленський.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Нагадаємо, уночі 30 січня у Сумах пролунали потужні вибухи. На місце події оперативно приїхали рятувальники та медики. За інформацією ОВА, удар був завданий російським дроном.