Обстріл Сум та російські маніпуляції — що сказав Зеленський у зверненні 30 січня

Зеленський у зверненні зробив заяву про удар по Сумах та терор РФ
Кожен удар Росії по українських містах потребує відповіді світу. Терор не можна залишити безкарним.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в четвер, 30 січня.
Реакція Зеленського на удар РФ по Сумах
Зеленський зазначив, що у Сумах досі тривають роботи на місці влучання російського дрону типу "Шахед".
"Звичайний житловий будинок зруйновано. Девʼять людей вбито — мої співчуття всім рідним. Тринадцять людей постраждали, і серед них дитина. Усім надається необхідна допомога. Хочу подякувати кожному рятувальнику, кожному медичному працівнику, усім поліцейським, які допомагають", — сказав Президент.
Глава держави підкреслив, що кожен такий російський удар потребує відповіді світу.
"Це вже типовий почерк Росії — зруйнувати життя багатьох родин, цілого дому. І кожен такий російський удар потребує відповіді світу — терор не можна залишити безкарним. Найбільш ефективно — підтримувати наших людей, нашу державу. Зберігати тиск на Росію і не піддаватись московським маніпуляціям — чи то політичним, чи то в медіа. Треба примушувати Росію до миру. Тільки там причина війни, вона у Росії", — підсумував Зеленський.
Нагадаємо, уночі 30 січня у Сумах пролунали потужні вибухи. На місце події оперативно приїхали рятувальники та медики. За інформацією ОВА, удар був завданий російським дроном.
Читайте Новини.LIVE!