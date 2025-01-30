Обстрел Сум и российские манипуляции — что сказал Зеленский в обращении 30 января

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Каждый удар России по украинским городам требует ответа мирового сообщества. Террор нельзя оставить безнаказанным.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 30 января.

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Зеленский отметил, что в Сумах до сих пор продолжаются работы на месте попадания российского дрона типа "Шахед".

"Обычный жилой дом разрушен. Девять человек убиты — мои соболезнования всем родным. Тринадцать человек пострадали, и среди них ребенок. Всем оказывается необходимая помощь. Хочу поблагодарить каждого спасателя, каждого медицинского работника, всех полицейских, которые помогают", — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что каждый такой российский удар требует ответа мира.

"Это уже типичный почерк России — разрушить жизнь многих семей, целого дома. И каждый такой российский удар требует ответа мира — террор нельзя оставить безнаказанным. Наиболее эффективно — поддерживать наших людей, наше государство. Сохранять давление на Россию и не поддаваться московским манипуляциям — ни политическим, ни в медиа. Надо принуждать Россию к миру. Только там причина войны, она в России", — подытожил Зеленский.

Сообщение Зеленского в Facebook

Напомним, ночью 30 января в Сумах прогремели мощные взрывы. На место происшествия оперативно приехали спасатели и медики. По информации ОВА, удар был нанесен российским дроном.