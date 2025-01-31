Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар россиян по центру Одессы. Он отметил, что собирается провести переговоры с США и Европейским союзом по усилению противовоздушной обороны нашего государства.

Об этом Зеленский сообщил в пятницу, 31 января.

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Зеленский отреагировал на удар по Одессе

"Сейчас на Юге нашей страны — в Одессе — продолжаются работы после российских ракетных ударов. Предварительно — баллистика. Удары просто по городу, по обычной гражданской застройке. Снова и снова и снова: ПВО — первый приоритет, работаем со всеми партнерами, чтобы дать больше защиты нашему государству", — отметил президент.

Глава государства также отметил, что сейчас продолжается работа над усилением военной помощи нашему государству. Первоочередным является обеспечение Сил обороны дронами и роботизированными системами. Он подчеркнул, что европейские государства готовы работать с Украиной для инвестиций в ее вооруженное производство.

"И наши дипломаты имеют четкие задачи. Нам нужно, чтобы средства от партнеров на украинскую "оборонку" росли. И в частности, это должно быть KPI - ключевые показатели эффективности украинской дипломатии", — заявил президент.

Напоминаем, что в Одессе прогремели мощные взрывы. Российские захватчики применили против города баллистическое вооружение.

Также ранее Зеленский отреагировал на удар российских захватчиков по Сумах. Глава государства отметил, что каждый удар России по украинским городам требует ответа мира.