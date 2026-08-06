Зеленський підтвердив успішні атаки по НПЗ в Росії та тіньовому флоту

Пожежа на НПЗ у Ярославлі. Фото: соцмережі

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Українські сили завдали 6 серпня результативних ударів по нафтопереробних підприємствах у глибокому тилу Росії. Крім того, також уразили ворожі судна в акваторії Чорного моря.

Інформацію про успішні атаки підтвердив глава держави Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Росія опинилася під масованим ударом безпілотників 6 серпня

Глава держави підтвердив успішне виконання бойових завдань на відстані понад 1300 кілометрів від лінії фронту. Зокрема, у Башкортостані під ураження потрапив нафтопереробний завод "Башнефть-Новойл", а в Ярославському регіоні, приблизно за 700 кілометрів від кордону, атаковано підприємство "Славнефть-Янос".

Пожежа на НПЗ. Фото: соцмережі

Одночасно з цим українські підрозділи провели успішну операцію на морському напрямку, вивівши з ладу два військові сторожові катери та судна, що належать до тіньового флоту агресора.

З приводу цих подій Володимир Зеленський зазначив: "Сьогодні наші далекобійні санкції знову спрацювали на обмеження нафтових прибутків Росії, з яких вона фінансує війну та вбивства українців".

Президент висловив вдячність українським воїнам за системне вдосконалення далекобійних ударів.

Нещодавно, про що повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч із представниками військового керівництва, Міністерства оборони, спеціальних служб та Офісу Президента, під час якої учасники проаналізували оперативну обстановку на передовій.

Крім цього, глава держави розповів про нові результати роботи Служби безпеки України у сфері протидії російській агресії. За словами президента, також були узгоджені наступні кроки, спрямовані на вдосконалення роботи СБУ та подальше очищення служби.

У ніч на 5 серпня безпілотники завдали удару по одному з найбільших логістичних об'єктів російського маркетплейса Wildberries, розташованому в місті Алексін Тульської області.