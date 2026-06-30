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Головна Новини дня Зеленський підтвердив удар ЗСУ по центру космозв'язку в Москві

Зеленський підтвердив удар ЗСУ по центру космозв'язку в Москві

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 11:56
Удар по центру космічного зв'язку Дубна під Москвою: заява Зеленського
Центр космічного зв'язку "Дубна" в Московській області. Фото: росЗМІ

Українські воїни вдруге уразили російський центр космічного зв'язку "Дубна" в Московській області, розташований на відстані понад 500 кілометрів від кордону. Цей стратегічний об'єкт супутникового зв'язку ворог використовував для ведення розвідки та координації дій свого окупаційного контингенту в Україні.

Новина доповнюється...

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Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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