Удар по центру космічного зв'язку Дубна під Москвою: заява Зеленського

Центр космічного зв'язку "Дубна" в Московській області. Фото: росЗМІ

Українські воїни вдруге уразили російський центр космічного зв'язку "Дубна" в Московській області, розташований на відстані понад 500 кілометрів від кордону. Цей стратегічний об'єкт супутникового зв'язку ворог використовував для ведення розвідки та координації дій свого окупаційного контингенту в Україні.

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