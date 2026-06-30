Удар по центру космічного зв'язку Дубна під Москвою: заява Зеленського

Зеленський підтвердив удар ЗСУ по центру космозв'язку в Москві
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Дата публікації: 30 червня 2026 11:56
Центр космічного зв'язку "Дубна" в Московській області. Фото: росЗМІ
Українські воїни вдруге уразили російський центр космічного зв'язку "Дубна" в Московській області, розташований на відстані понад 500 кілометрів від кордону. Цей стратегічний об'єкт супутникового зв'язку ворог використовував для ведення розвідки та координації дій свого окупаційного контингенту в Україні.
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