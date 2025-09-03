Defence City — Зеленський підписав закон про запуск ініціативи

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запуск ініціативи Defence City. Це спеціальний правовий режим, що надає низку пільг для виробників озброєння та військової техніки.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram 3 вересня.

Реклама

Читайте також:

Закон про Defence City

Шмигаль розповів, що президент підписав закони про запуск Defence City, однак не уточнив, які саме. За його словами, ці документи створюють умови для розвитку та підтримки оборонного виробництва.

Водночас міністр пояснив, що Defence City надає низку пільг для виробників озброєння та військової техніки, серед них:

звільнення від податку на прибуток (за умови реінвестування);

звільнення від податку на землю та нерухомість (якщо використовується у виробництві);

звільнення від екологічного податку;

спрощення митних процедур;

спрощений режим міжнародної передачі оборонної продукції;

особливості релокації та реалізація заходів з підвищення захисту виробничих потужностей підтримуються державою.

Денис Шмигаль наголосив, що до Defence City відкрито зможуть долучитися виробники ОПК, які мають стратегічне значення для обороноздатності держави та відповідають вимогам прозорості.

"Створюємо ще більш сприятливі умови для українських зброярів. Діємо швидко та спонукаємо до цього наших виробників. Наша зброя — наша розумна сила", — підкреслив очільник Міноборони.

Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев заявив, що Україна отримає новий імпульс для розвитку ОПК завдяки Defence City. Це дозволить створити умови для виробництва та тестування української зброї безпосередньо на місці.

Також ми писали, що в Україні з'явиться спецрежим Defence City. Також передбачаються певні податкові пільги, спрощення митних процедур та забезпечення іншими державними гарантіями.