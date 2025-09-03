Видео
Зеленский подписал закон о запуске Defence City — что это такое

Зеленский подписал закон о запуске Defence City — что это такое

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 17:12
Defence City — Зеленский подписал закон о запуске инициативы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске инициативы Defence City. Это специальный правовой режим, предоставляющий ряд льгот для производителей вооружения и военной техники.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram 3 сентября.

Читайте также:

Закон о Defence City

Шмыгаль рассказал, что президент подписал законы о запуске Defence City, однако не уточнил, какие именно. По его словам, эти документы создают условия для развития и поддержки оборонного производства.

В то же время министр пояснил, что Defence City предоставляет ряд льгот для производителей вооружения и военной техники, среди них:

  • освобождение от налога на прибыль (при условии реинвестирования);
  • освобождение от налога на землю и недвижимость (если используется в производстве);
  • освобождение от экологического налога;
  • упрощение таможенных процедур;
  • упрощенный режим международной передачи оборонной продукции;
  • особенности релокации и реализация мероприятий по повышению защиты производственных мощностей поддерживаются государством.

Денис Шмыгаль отметил, что к Defence City открыто смогут присоединиться производители ОПК, которые имеют стратегическое значение для обороноспособности государства и соответствуют требованиям прозрачности.

"Создаем еще более благоприятные условия для украинских оружейников. Действуем быстро и побуждаем к этому наших производителей. Наше оружие — наша умная сила", — подчеркнул глава Минобороны.

Напомним, ранее Даниил Гетманцев заявил, что Украина получит новый импульс для развития ОПК благодаря Defence City. Это позволит создать условия для производства и тестирования украинского оружия непосредственно на месте.

Также мы писали, что в Украине появится спецрежим Defence City. Также предусматриваются определенные налоговые льготы, упрощение таможенных процедур и обеспечение другими государственными гарантиями.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
