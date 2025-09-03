Defence City — Зеленский подписал закон о запуске инициативы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске инициативы Defence City. Это специальный правовой режим, предоставляющий ряд льгот для производителей вооружения и военной техники.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram 3 сентября.

Закон о Defence City

Шмыгаль рассказал, что президент подписал законы о запуске Defence City, однако не уточнил, какие именно. По его словам, эти документы создают условия для развития и поддержки оборонного производства.

В то же время министр пояснил, что Defence City предоставляет ряд льгот для производителей вооружения и военной техники, среди них:

освобождение от налога на прибыль (при условии реинвестирования);

освобождение от налога на землю и недвижимость (если используется в производстве);

освобождение от экологического налога;

упрощение таможенных процедур;

упрощенный режим международной передачи оборонной продукции;

особенности релокации и реализация мероприятий по повышению защиты производственных мощностей поддерживаются государством.

Денис Шмыгаль отметил, что к Defence City открыто смогут присоединиться производители ОПК, которые имеют стратегическое значение для обороноспособности государства и соответствуют требованиям прозрачности.

"Создаем еще более благоприятные условия для украинских оружейников. Действуем быстро и побуждаем к этому наших производителей. Наше оружие — наша умная сила", — подчеркнул глава Минобороны.

Напомним, ранее Даниил Гетманцев заявил, что Украина получит новый импульс для развития ОПК благодаря Defence City. Это позволит создать условия для производства и тестирования украинского оружия непосредственно на месте.

