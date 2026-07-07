Зеленський підписав нові санкції проти постачальників ВПК Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Україна розширила санкційні списки, включивши до них російських пропагандистів та підприємства, які забезпечують військово-промисловий комплекс РФ високоточними верстатами для випуску ракет і артилерії. Підписані Президентом Володимиром Зеленським обмеження зачепили компанії, що тестують бойову авіацію, а також низку медійних осіб, серед яких блогери та депутатка з Москви.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Офісу Президента України.

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Серед пропагандистів, які опинилися під новими обмеженнями, фігурує воєнний блогер Володимир Романов. Слідство має у своєму розпорядженні відеоматеріали, де цей діяч не лише виправдовує окупацію українських земель, а й особисто стріляє з протитанкового ракетного комплексу по позиціях Сил оборони України. Окрім нього, до списку внесли Іллю Туманова — колишнього військового пілота, який брав участь у бойових діях у Сирії, а наразі займається поширенням кремлівських наративів.

Також під українські санкції потрапила ексспортсменка із синхронного плавання та чинна депутатка Московської міської думи Марія Кисельова, яка відкрито схвалює збройну агресію Росії та незаконно відвідувала тимчасово окуповані регіони України.

Паралельно Україна вдарила санкціями по матеріально-технічному забезпеченню російського оборонно-промислового комплексу, затвердивши окремий пакет санкцій проти 30 юридичних та 42 фізичних осіб. Обмеження спрямовані на руйнування логістики та блокування постачальників високоточних верстатів і супутнього обладнання.

Блокування зачепило компанії, їхніх безпосередніх засновників та керівників. Зокрема, у переліку присутній центр "Буревісник", залучений до виробництва мінометів та 152-міліметрових самохідних артилерійських установок "Мальва", а також компанія "КАМ-Інжиніринг", яка відповідає за фінальні випробування вузлів бойових літаків та окремих ракетних систем.

"Ми продовжуємо знаходити нові, добре обґрунтовані цілі для санкцій. Кожне таке рішення ще більше ізолює російські компанії, що працюють на ВПК, ускладнює їхню співпрацю з міжнародними партнерами, доступ до технологій, фінансування та обладнання. Санкції мають робити участь у підтримці російської воєнної машини токсичною та економічно невигідною", — заявив уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Як повідомляв Новини.LIVE, нещодавно Сполучені Штати ухвалили рішення про часткове послаблення санкційного тиску щодо Росії, виключивши із санкційного списку SDN сімох російських громадян. Окрім цього, під послаблення потрапили два судна та дві компанії з Туреччини.

Водночас Європейський Союз планує кардинально змінити підхід до тривалості своїх обмежувальних заходів проти РФ. Замість чинного правила, що передбачає подовження економічних санкцій кожні шість місяців, лідери блоку збираються затверджувати пакети обмежень одразу на повний рік. Попередню згоду на запровадження таких триваліших термінів уже дали навіть уряди Угорщини та Словаччини.