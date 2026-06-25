США зняли санкції з сімох громадян РФ та двох кораблів

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сполучені Штати ухвалили рішення про часткове послаблення санкційного тиску щодо Росії. Із санкційних списків виключено сімох російських громадян, два судна та дві компанії з Туреччини. Зміни внесено до списку SDN.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на сайт Міністерства фінансів США.

Вашингтон скасовує санкції проти росіян

Міністерство фінансів США оновило перелік санкцій, виключивши з нього низку фізичних та юридичних осіб. Йдеться про сімох громадян Російської Федерації, два судна та дві компанії, зареєстровані в Туреччині.

У повідомленні американського відомства не уточнюються причини ухвалення такого рішення.

Зокрема, зі списку громадян особливих категорій та заборонених осіб (SDN) були вилучені семеро росіян:

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Іван Потанін — син олігарха Володимира Потаніна, очільника "Норільського нікелю";

Герман Білоус — заступник голови правління "Новікомбанку";

Ірина Кремлева — членкиня правління банку "ФК Открытие";

Віктор Ніколаєв — член правління банку "ФК Открытие";

Надія Черкасова — членкиня правління банку "ФК Открытие";

Михайло Клюкін — член наглядової ради "Совкомбанку";

Максим Смірнов — громадянин РФ.

Також із санкційного списку виключено два судна — "Геннадій Єгоров" і "В’ячеслав Аршинов". Це суховантажі, які пов’язують із державною транспортною лізинговою компанією РФ.

Крім того, зі списку прибрали дві турецькі компанії: виробника ліфтів IDA Asansor, якого раніше звинувачували в обході санкцій та постачанні продукції для російського оборонного сектору, а також Dein Danismanlik Pazarlama Ve Ticaret Anonim Sirketi.

Новини.LIVE інформували, що Європейський Союз планує змінити підхід до продовження санкцій проти Росії та збільшити їхній термін дії з шести місяців до одного року. Попередню згоду на таке рішення вже надали, зокрема, Угорщина та Словаччина, а офіційне затвердження очікується найближчим часом.

Новини.LIVE також писали, що у червні 2026 року Велика Британія оголосила про новий пакет енергетичних санкцій проти Росії, спрямований насамперед проти її "тіньового флоту". Обмеження мають перекрити постачання російського скрапленого газу та зменшити доходи Кремля від енергоресурсів.