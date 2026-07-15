Зеленський підбив підсумки саміту Україна — Південно-Східна Європа

Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення серії двосторонніх зустрічей із лідерами держав після завершення саміту Україна — Південно-Східна Європа. За його словами, під час переговорів сторони детально обговорили розвиток двосторонніх відносин, питання безпеки та актуальні міжнародні виклики.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Президент провів двосторонні переговори

Глава держави наголосив, що Україна високо цінує підтримку партнерів із Південно-Східної Європи та зацікавлена у зміцненні співпраці з кожною країною регіону.

"Україна цінує підтримку країн Південно-Східної Європи, і ми зацікавлені в надійних, сильних партнерствах. Разом ми можемо зробити багато для більшої спільної безпеки і розвитку", — зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський і лідер Сербії Александар Вучич. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент окремо подякував лідерам Молдови, Румунії, Сербії, Албанії, Хорватії та Словенії за солідарність із Україною. Він підкреслив, що вже вдруге саміт у такому форматі проходить саме в Україні, що є важливим сигналом міжнародної підтримки.

Володимир Зеленський і міністр Словенії Янез Янша. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Також Зеленський звернув увагу на те, що після офіційних зустрічей європейські лідери відвідали Києво-Печерську лавру, яка зазнала пошкоджень унаслідок російського удару в червні.

"Обов'язково маємо далі тиснути на агресора, щоб ці удари проти життя припинилися і був гідний мир", — наголосив президент.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із Європейським Союзом працює над угодою Drone Deal, яка має посилити співпрацю у сфері виробництва безпілотників. Також глава держави повідомив, що Київ розраховує на фінансову підтримку ЄС для реалізації української антибалістичної програми.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський повідомив про плани масштабного розвитку українського оборонно-промислового комплексу та співпраці з європейськими партнерами. За його словами, одним із пріоритетів залишається створення сучасної системи протиракетної оборони, а також розширення виробництва безпілотників і ракет.