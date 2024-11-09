Зеленський провів оборонні наради та підбив підсумки — вечірнє звернення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 9 листопада, провів декілька нарад щодо оборонної тематики. За його словами, цього року країна змогла вийти на значні результати по кількох напрямах.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні.

Читайте також:

Наради Зеленського щодо оборонної тематики

Перша нарада була про спільне виробництво, стратегічні галузі та зброю. Була доповідь міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. Зеленський зазначив, що країна цього року змогла вийти на значні результати по кількох напрямах.

"Це і наша українська артилерія — наші снаряди, наші гармати. Це і дрони — різних видів, для різних завдань, — які не лише допомагають фронту захищати позиції та знищувати окупанта, але й завдають ударів по Росії на все більшу глибину. Будемо це нарощувати. Перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року", — наголосив глава держави.

На другій нараді була доповідь військових та Міністерства оборони. Йдеться про головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича та міністра оборони Рустема Умєрова. Найбільше уваги на Курахівський напрямок фронту.

"І третє. Цей тиждень, на жаль, приніс Україні жорстокі російські удари по Харкову, Донеччині, Сумщині, Одесі, Запоріжжю. Фактично щодобово удари дронів. Також ракетні удари. І кожна зустріч, кожні перемовини з партнерами, які мають відповідні системи ППО, — це завжди розмова про додатковий захист України від російського терору", — додав український лідер.

Нагадаємо, 8 листопада Зеленський заслухав доповідь Сирського. Зокрема, було обговорено ситуацію на Курахівському напрямку.

Раніше глава держави провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Сторони обговорили участь солдатів Північної Кореї у війні.