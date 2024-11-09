Зеленский провел оборонные совещания и подвел итоги — вечернее обращение

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 9 ноября, провел несколько совещаний по оборонной тематике. По его словам, в текущем году страна смогла выйти на значительные результаты по нескольким направлениям.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении.

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Совещания Зеленского по оборонной тематике

Первое совещание было о совместном производстве, стратегических отраслях и оружии. Был доклад министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. Зеленский отметил, что страна в этом году смогла выйти на значительные результаты по нескольким направлениям.

"Это и наша украинская артиллерия — наши снаряды, наши пушки. Это и дроны — разных видов, для различных задач, — которые не только помогают фронту защищать позиции и уничтожать оккупанта, но и наносят удары по России на все большую глубину. Будем это наращивать. Перешагнули отметку первых ста единиц ракетного вооружения в этом году", — подчеркнул глава государства.

На втором совещании был доклад военных и Министерства обороны. Речь идет о главнокомандующем ВСУ Александре Сырском, начальнике Генштаба Анатолии Баргилевиче и министре обороны Рустеме Умерове. Больше всего внимания на Кураховское направление фронта.

"И третье. Эта неделя, к сожалению, принесла Украине жестокие российские удары по Харькову, Донецкой области, Сумской области, Одессе, Запорожью. Фактически ежесуточно удары дронов. Также ракетные удары. И каждая встреча, каждые переговоры с партнерами, которые имеют соответствующие системы ПВО, — это всегда разговор о дополнительной защите Украины от российского террора", — добавил украинский лидер.

Напомним, 8 ноября Зеленский заслушал доклад Сырского. В частности, была обсуждена ситуация на Кураховском направлении.

Ранее глава государства провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Стороны обсудили участие солдат Северной Кореи в войне.