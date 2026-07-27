Зеленський оцінив свої відносини з Трампом

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його стосунки з президентом США Дональдом Трампом складаються добре. Він наголосив, що Європі та США потрібна єдність.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це глава держави сказав в інтерв’ю Sky News.

Що сказав Зеленський про відносини з Трампом

За словами Зеленського, відносини з Трампом складаються добре, і він сподівається, що вони стануть ще кращими.

"Гадаю, добре. У нас були хороші зустрічі. Справді. Саміт G7 пройшов дуже добре. Зустріч НАТО під час саміту в Анкарі теж була вдалою. І я справді сподіваюся та розраховую, що наші відносини ставатимуть ще кращими. Нам це необхідно", — сказав президент.

Він також додав, що зараз між Сполученими Штатами та Європою важлива згуртованість, особливо під час війни. Зеленський пояснив, що все залежить від єдності.

"Ви самі бачите, наскільки це важливо. Нам потрібна єдність між Сполученими Штатами та Європою. Під час цієї війни нам потрібен кожен. Усі — від країн Балтії до Сполучених Штатів. Усе залежить від єдності. Від згуртованості", — підсумував він.

Як повідомляли Новини.LIVE, цього тижня, 28 липня, Володимир Зеленський прибуде з візитом до США. Під час візиту він планує не тільки зустрітися з Дональдом Трампом, а й приїхати на похорон американського сенатора Ліндсі Грема, який просував пакет «пекельних санкцій» проти Росії.

Також ми писали, що Володимир Зеленський в інтерв’ю американському блогеру Лумеру відповів на запитання, хто кращий президент США — Дональд Трамп чи колишній глава держави Джо Байден.