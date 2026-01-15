Відео
Головна Новини дня Зеленський оголосив новий формат управління в умовах НС

Зеленський оголосив новий формат управління в умовах НС

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 20:53
Зеленський оголосив новий формат управління в умовах НС
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок щоденних спеціальних нарад, присвячених управлінню та відновленню країни в умовах надзвичайної ситуації. За його словами, до нового формату комунікації залучені всі відповідальні структури — від уряду й військових до обласної влади та керівників громад.

Про це український лідер повідомив у Telegram у четвер, 16 січня.

Читайте також:

Новий формат управління в умовах НС

У центрі уваги — питання енергетики та життєзабезпечення міст і сіл. До обговорення підключені Київ і Київська область, Харківщина, Дніпропетровська область з містами Дніпро та Кривий Ріг, а також Запоріжжя, Сумщина і Чернігівщина. Зеленський зазначив, що завдання визначені, а уряд протягом дня має ухвалити конкретні рішення. Передусім ідеться про збільшення імпорту електроенергії та використання всіх можливих резервних джерел постачання.

Окремо президент звернув увагу на роботу пунктів підтримки в містах. Для Міністерства внутрішніх справ поставлені завдання щодо ефективного інформування населення. Зокрема, громадяни мають мати змогу звернутися на лінію 112, щоб отримати допомогу та актуальну інформацію про опалення й електропостачання.

Зеленський наголосив на важливості тісної взаємодії державних інституцій і місцевої влади з бізнесом та енергетичними компаніями, аби залучити додаткові ресурси для підвищення стійкості країни. Також мають бути ухвалені рішення щодо комендантської години, щоб підприємцям було простіше планувати роботу, а об’єкти бізнесу могли за потреби використовуватися як пункти підтримки для населення. Уже відбулися консультації урядовців із торговельними мережами.

Президент доручив Прем’єр-міністру України, першому віцепрем’єр-міністру — міністру енергетики та іншим членам уряду максимально активно комунікувати з суспільством і надавати всебічну допомогу громадам.

Нагадаємо, що вчора Президент України Володимир Зеленський ввів критичний стан енергетичної інфраструктури країни. 

А також у Києві розгорнули резервне живлення для забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури столиці. 

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
