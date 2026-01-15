Видео
Главная Новости дня Зеленский объявил новый формат управления в условиях ЧС

Зеленский объявил новый формат управления в условиях ЧС

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 20:53
Зеленский объявил новый формат управления в условиях ЧС
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале ежедневных специальных совещаний, посвященных управлению и восстановлению страны в условиях чрезвычайной ситуации. По его словам, к новому формату коммуникации привлечены все ответственные структуры — от правительства и военных до областной власти и руководителей общин.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в четверг, 16 января.

Читайте также:

Новый формат управления в условиях ЧС

В центре внимания — вопросы энергетики и жизнеобеспечения городов и сел. К обсуждению подключены Киев и Киевская область, Харьковщина, Днепропетровская область с городами Днепр и Кривой Рог, а также Запорожье, Сумщина и Черниговщина. Зеленский отметил, что задачи определены, а правительство в течение дня должно принять конкретные решения. Прежде всего речь идет об увеличении импорта электроэнергии и использовании всех возможных резервных источников снабжения.

Отдельно президент обратил внимание на работу пунктов поддержки в городах. Для Министерства внутренних дел поставлены задачи по эффективному информированию населения. В частности, граждане должны иметь возможность обратиться на линию 112, чтобы получить помощь и актуальную информацию об отоплении и электроснабжении.

Зеленский отметил важность тесного взаимодействия государственных институтов и местных властей с бизнесом и энергетическими компаниями, чтобы привлечь дополнительные ресурсы для повышения устойчивости страны. Также должны быть приняты решения по комендантскому часу, чтобы предпринимателям было проще планировать работу, а объекты бизнеса могли при необходимости использоваться как пункты поддержки для населения. Уже состоялись консультации чиновников с торговыми сетями.

Президент поручил Премьер-министру Украины, первому вице-премьер-министру — министру энергетики и другим членам правительства максимально активно коммуницировать с обществом и оказывать всестороннюю помощь громадам.

Напомним, что вчера Президент Украины Владимир Зеленский ввел критическое состояние энергетической инфраструктуры страны.

А также в Киеве развернули резервное питание для обеспечения стабильной работы критической инфраструктуры столицы.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
