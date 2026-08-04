Зеленський офіційно представив нового секретаря РНБО Ігоря Клименка

Президент України Володимир Зеленський та голова РНБО Ігор Клименко. Фото: president.gov.ua

Олександр Шорохов Редактор

Президент України Володимир Зеленський офіційно представив нового керівника Ради національної безпеки і оборони України Ігоря Клименка. Глава держави відзначив високу професійну ефективність посадовця на його попередній керівній посаді у МВС. Тому президент вважає, що накопичений управлінський досвід дозволить суттєво модернізувати роботу РНБО.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Підготовка оборонного сектору до зими

Новопризначений керівник відомства має негайно налагодити тісну щоденну взаємодію з Кабінетом Міністрів та представниками Сил оборони.

"Розраховую, що секретар РНБО разом із прем’єр-міністром України, разом з усіма необхідними посадовцями, командою Офісу, разом із військовими, разом із нашими спеціальними службами додасть оперативності та змістовності всій роботі з підготовки до зими", — наголосив Володимир Зеленський.

Увага до інформаційної безпеки

За словами президента, крім щоденних завдань, РНБО потрібно приділяти увагу захисту цифрового простору та протидії ворожим психологічним операціям.

"Україні треба максимально швидко провести всю підготовчу роботу для локалізації в Україні виробництва ППО, необхідних нам ракет та іншої додаткової зброї. Треба приділяти більше уваги кіберзагрозам, які є від Росії, протидіяти російській дезінформації та інформаційним операціям, які вони проводять", — заявив президент.

Як писали Новини.LIVE раніше, останнім часом тривають кадрові перестановки та призначення нових керівників у провідних державних інституціях. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в США, яку вона обіймала з серпня минулого року.

Також президент змінив керівників СБУ у дев'яти регіонах країни та звільнив очільницю одного з ключових департаментів центрального апарату СБУ. Глава держави звільнив чинних очільників обласних управлінь відомства та одразу призначив на їхні місця нових керівників.