Зеленський провів розмову зі Стуббом — що обговорили

Президент України Володимир Зеленський у пʼятницю, 14 листопада, провів розмову з лідером Фінляндії Александром Стуббом. Зокрема, сторони обговорили черговий російський обстріл України.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Розмова Зеленського зі Стуббом

"Знову жахлива атака Росії проти України, наших людей, звичайних житлових будинків. Алекс висловив співчуття всьому українському народові й засудив цей підлий удар росіян. Подякував йому за ці слова підтримки", — наголосив український лідер.

Сторони обговорили подальшу підтримку України в усіх можливих напрямках та спільні з партнерами кроки для тиску на РФ. За словами Зеленського, лише санкціями та силою окупантів можна змусити закінчити війну.

Глава держави додав, що будуть робити все можливе для цього.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на російський обстріл у ніч проти 14 листопада. Зокрема, він повідомив, що у Києві противник пошкодив будівлю Посольства Азербайджану.

Наразі відомо, що у столиці російські окупанти вбили чотирьох людей. Крім того, поранення отримали 27.