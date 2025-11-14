Видео
Україна
Зеленский обсудил со Стуббом массированный обстрел Украины

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 09:44
обновлено: 10:02
Зеленский провел разговор со Стуббом — что обсудили
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 14 ноября, провел разговор с лидером Финляндии Александром Стуббом. В частности, стороны обсудили очередной российский обстрел Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Разговор Зеленского со Стуббом

"Опять ужасная атака России против Украины, наших людей, обычных жилых домов. Алекс выразил соболезнования всему украинскому народу и осудил этот подлый удар россиян. Поблагодарил его за эти слова поддержки", — подчеркнул украинский лидер.

Стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины во всех возможных направлениях и совместные с партнерами шаги для давления на РФ. По словам Зеленского, только санкциями и силой оккупантов можно заставить закончить войну.

Глава государства добавил, что будут делать все возможное для этого.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский отреагировал на российский обстрел в ночь на 14 ноября. В частности, он сообщил, что в Киеве противник повредил здание Посольства Азербайджана.

Известно, что в столице российские оккупанты убили четырех человек. Кроме того, ранения получили 27.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
