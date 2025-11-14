Зеленский провел разговор со Стуббом — что обсудили

Зеленский обсудил со Стуббом массированный обстрел Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 14 ноября, провел разговор с лидером Финляндии Александром Стуббом. В частности, стороны обсудили очередной российский обстрел Украины.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Разговор Зеленского со Стуббом
"Опять ужасная атака России против Украины, наших людей, обычных жилых домов. Алекс выразил соболезнования всему украинскому народу и осудил этот подлый удар россиян. Поблагодарил его за эти слова поддержки", — подчеркнул украинский лидер.
Стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины во всех возможных направлениях и совместные с партнерами шаги для давления на РФ. По словам Зеленского, только санкциями и силой оккупантов можно заставить закончить войну.
Глава государства добавил, что будут делать все возможное для этого.
Напомним, Зеленский отреагировал на российский обстрел в ночь на 14 ноября. В частности, он сообщил, что в Киеве противник повредил здание Посольства Азербайджана.
Известно, что в столице российские оккупанты убили четырех человек. Кроме того, ранения получили 27.
