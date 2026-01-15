Відео
Україна
Зеленський обговорив зі Стерненком волонтерство

Зеленський обговорив зі Стерненком волонтерство

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 16:57
Зеленський зустрівся зі Стерненком і обговорив підтримку волонтерів
Володимир Зеленський та Сергій Стерненко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 15 січня, зустрівся із Сергієм Стерненком. Зокрема, сторони обговорили актуальні питання щодо волонтерства.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Читайте також:

Зустріч Зеленського зі Стерненком

Президент подякував Стерненку за підтримку ЗСУ та зусилля з розвитку дронової складової захисту.

"Обговорили актуальні питання щодо волонтерства, законодавчу підтримку волонтерства та конкретну роботу з бригадами", — розповів Зеленський.

За його словами, важливо, аби був максимум реальної інформації з усіх рівнів. Сторони домовилися співпрацювати.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 січня Зеленський зустрівся з Сергієм Притулою та подякував йому за допомогу українським воїнам.

А сьогодні глава держави провів енергетичний селектор на тлі складної ситуації зі світлом в Україні.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
