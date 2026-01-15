Зеленський зустрівся зі Стерненком і обговорив підтримку волонтерів

Зеленський обговорив зі Стерненком волонтерство
Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 15 січня, зустрівся із Сергієм Стерненком. Зокрема, сторони обговорили актуальні питання щодо волонтерства.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Зустріч Зеленського зі Стерненком
Президент подякував Стерненку за підтримку ЗСУ та зусилля з розвитку дронової складової захисту.
"Обговорили актуальні питання щодо волонтерства, законодавчу підтримку волонтерства та конкретну роботу з бригадами", — розповів Зеленський.
За його словами, важливо, аби був максимум реальної інформації з усіх рівнів. Сторони домовилися співпрацювати.
Нагадаємо, 14 січня Зеленський зустрівся з Сергієм Притулою та подякував йому за допомогу українським воїнам.
А сьогодні глава держави провів енергетичний селектор на тлі складної ситуації зі світлом в Україні.
