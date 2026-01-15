Зеленский встретился со Стерненко и обсудил поддержку волонтеров

Зеленский обсудил со Стерненко волонтерство
Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 15 января, встретился с Сергеем Стерненко. В частности, стороны обсудили актуальные вопросы относительно волонтерства.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Встреча Зеленского со Стерненко
Президент поблагодарил Стерненко за поддержку ВСУ и усилия по развитию дроновой составляющей защиты.
"Обсудили актуальные вопросы по волонтерству, законодательную поддержку волонтерства и конкретную работу с бригадами", — рассказал Зеленский.
По его словам, важно, чтобы был максимум реальной информации со всех уровней. Стороны договорились сотрудничать.
Напомним, 14 января Зеленский встретился с Сергеем Притулой и поблагодарил его за помощь украинским воинам.
А сегодня глава государства провел энергетический селектор на фоне сложной ситуации со светом в Украине.
Читайте Новини.LIVE!