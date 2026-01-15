Видео
Главная Новости дня Зеленский обсудил со Стерненко волонтерство

Зеленский обсудил со Стерненко волонтерство

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 16:57
Зеленский встретился со Стерненко и обсудил поддержку волонтеров
Владимир Зеленский и Сергей Стерненко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 15 января, встретился с Сергеем Стерненко. В частности, стороны обсудили актуальные вопросы относительно волонтерства.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Встреча Зеленского со Стерненко

Президент поблагодарил Стерненко за поддержку ВСУ и усилия по развитию дроновой составляющей защиты.

"Обсудили актуальные вопросы по волонтерству, законодательную поддержку волонтерства и конкретную работу с бригадами", — рассказал Зеленский.

По его словам, важно, чтобы был максимум реальной информации со всех уровней. Стороны договорились сотрудничать.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 14 января Зеленский встретился с Сергеем Притулой и поблагодарил его за помощь украинским воинам.

А сегодня глава государства провел энергетический селектор на фоне сложной ситуации со светом в Украине.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
