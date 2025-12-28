Зеленський обговорив зі Стармером майбутню зустріч з Трампом

Термінова новина

Український лідер Володимир Зеленський у неділю, 28 грудня, провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Зокрема, вони обговорили підготовку до зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Флориді.

Про це глава держави повідомив у соцмережі X.

Реклама

Читайте також:

Розмова Зеленського зі Стармером

Новина доповнюється...