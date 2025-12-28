Зеленський обговорив зі Стармером майбутню зустріч з Трампом
Дата публікації: 28 грудня 2025 18:01
Термінова новина
Український лідер Володимир Зеленський у неділю, 28 грудня, провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Зокрема, вони обговорили підготовку до зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Флориді.
Про це глава держави повідомив у соцмережі X.
Розмова Зеленського зі Стармером
Новина доповнюється...
