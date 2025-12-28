Відео
Відео

Зеленський обговорив зі Стармером майбутню зустріч з Трампом

Зеленський обговорив зі Стармером майбутню зустріч з Трампом

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 18:01
Зеленський обговорив зі Стармером майбутню зустріч з Трампом
Термінова новина

Український лідер Володимир Зеленський у неділю, 28 грудня, провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Зокрема, вони обговорили підготовку до зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Флориді.

Про це глава держави повідомив у соцмережі X.

Читайте також:

Розмова Зеленського зі Стармером

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський США Великобританія Дональд Трамп Україна Кір Стармер
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
