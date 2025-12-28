Зеленский обсудил со Стармером предстоящую встречу с Трампом

Срочная новость

Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 28 декабря, провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В частности, они обсудили подготовку к встрече с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом во Флориде.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X.

Реклама

Читайте также:

Разговор Зеленского со Стармером

Новость дополняется...