Зеленский обсудил со Стармером предстоящую встречу с Трампом
Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 18:01
Срочная новость
Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 28 декабря, провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В частности, они обсудили подготовку к встрече с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом во Флориде.
Об этом глава государства сообщил в соцсети X.
Реклама
Читайте также:
Разговор Зеленского со Стармером
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама