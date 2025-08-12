Зеленський поговорив із президентом Румунії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У вівторок, 12 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Румунії Нікушором Даном. Лідери обговорили кроки до закінчення повномасштабної війни та миру.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Під час розмови лідери узгодили наступні спільні кроки в дипломатії. Президент Зеленський зазначив, що триває підготовка до важливих контактів уже завтра, 13 серпня.

Глава держави подякував Нікушору Дану та всім лідерам ЄС за сьогоднішню заяву про чітку підтримку незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України.

"Ми всі згодні: першим кроком до чесного миру має стати припинення вогню. Зараз усе вирішує рішучість президента Трампа та єдність Європи. Якщо Росія не готова зупинити вбивства, значить, мають бути санкції для її економіки, які примусять її це зробити", — зазначив Зеленський.

Під час спілкування лідер України подякував Румунії також за підтримку синхронного та спільного руху України та Молдови до ЄС.

"Чекаємо пана президента в Україні. Команди вже працюють над деталями", — підсумував Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Зеленський зустрівся в Україні з очільницею МЗС Румунії.

