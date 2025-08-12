Видео
Главная Новости дня Зеленский обсудил с президентом Румынии первые шаги к миру

Зеленский обсудил с президентом Румынии первые шаги к миру

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 18:47
Зеленский поговорил с президентом Румынии
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Во вторник, 12 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Румынии Никушором Даном. Лидеры обсудили шаги к окончанию полномасштабной войны и мира.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский поговорил с президентом Румынии — детали

Во время разговора лидеры согласовали следующие совместные шаги в дипломатии. Президент Зеленский отметил, что идет подготовка к важным контактам уже завтра, 13 августа.

Глава государства поблагодарил Никушора Дана и всех лидеров ЕС за сегодняшнее заявление о четкой поддержке независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Мы все согласны: первым шагом к честному миру должно стать прекращение огня. Сейчас все решает решимость президента Трампа и единство Европы. Если Россия не готова остановить убийства, значит, должны быть санкции для ее экономики, которые заставят ее это сделать", — отметил Зеленский.

Во время общения лидер Украины поблагодарил Румынию также за поддержку синхронного и совместного движения Украины и Молдовы в ЕС.

"Ждем господина президента в Украине. Команды уже работают над деталями", — подытожил Зеленский.

Зеленський Румунія
Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Напомним, что недавно Владимир Зеленский встретился в Украине с главой МИД Румынии.

Ранее мы информировали, что украинских водителей начали разворачивать на границе с Румынией — какая причина.

Владимир Зеленский переговоры Румыния война в Украине Никушор Дан
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
