Зеленський зустрівся з прем'єр-міністрами Албанії, Північної Македонії та Греції

Зеленський обговорив з прем'єрами трьох країн потреби ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з прем'єр-міністрами Албанії, Північної Македонії та Греції. Глава держави з Еді Рамою, Христіаном Міцкоським, Кіріакосом Міцотакісом і президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар обговорили потреби Сил оборони.
Про це український лідер повідомив у Telegram у середу, 9 жовтня.
Зустрічі Зеленського з прем'єрами
Зеленський розповів про ситуацію на полі бою та оборонні потреби українських захисників. Сторони обговорили актуальні питання двосторонніх відносин.
"Дякую лідерам за солідарність із нашим народом і важливу підтримку України в боротьбі з російською агресією", — додав глава держави.
Нагадаємо, Зеленський відзначив, що ситуація на фронті створює можливості для рішучих дій. Він підкреслив, що це може сприяти завершенню війни в Україні до 2025 року.
Раніше Зеленський підкреслив, що приєднання до НАТО є одним із основних аспектів Плану перемоги. Він також зазначив, що партнери повинні уникати недовіри до цього питання.
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