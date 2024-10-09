Зеленський зустрівся з прем'єр-міністрами Албанії, Північної Македонії та Греції

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з прем'єр-міністрами Албанії, Північної Македонії та Греції. Глава держави з Еді Рамою, Христіаном Міцкоським, Кіріакосом Міцотакісом і президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар обговорили потреби Сил оборони.

Про це український лідер повідомив у Telegram у середу, 9 жовтня.

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Зеленський розповів про ситуацію на полі бою та оборонні потреби українських захисників. Сторони обговорили актуальні питання двосторонніх відносин.

"Дякую лідерам за солідарність із нашим народом і важливу підтримку України в боротьбі з російською агресією", — додав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський відзначив, що ситуація на фронті створює можливості для рішучих дій. Він підкреслив, що це може сприяти завершенню війни в Україні до 2025 року.

Раніше Зеленський підкреслив, що приєднання до НАТО є одним із основних аспектів Плану перемоги. Він також зазначив, що партнери повинні уникати недовіри до цього питання.