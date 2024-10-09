Зеленский встретился с премьер-министрами Албании, Северной Македонии и Греции

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с премьер-министрами Албании, Северной Македонии и Греции. Глава государства с Эди Рамой, Христианом Мицкоским, Кириакосом Мицотакисом и Президентом Словении Наташей Пирц Мусар обсудили потребности Сил обороны.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в среду, 9 октября.

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Зеленский рассказал о ситуации на поле боя и оборонных потребностях украинских защитников. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.

"Спасибо лидерам за солидарность с нашим народом и важную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией", — добавил глава государства.

Напомним, Зеленский отметил, что ситуация на фронте создает возможности для решительных действий. Он подчеркнул, что это может способствовать завершению войны в Украине к 2025 году.

Ранее Зеленский подчеркнул, что присоединение к НАТО является одним из основных аспектов Плана победы. Он также отметил, что партнеры должны избегать недоверия к этому вопросу.