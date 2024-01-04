Зеленський обговорив з головою Ради міністрів Італії питання оборонної копродукції

Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні та Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Вони обговорили питання оборонної копродукції.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Вітаю з початком італійського головування в "Групі семи". Ми цінуємо внесення питань обороноздатності та відбудови України до пріоритетів на 2024 рік. Це потужний сигнал, що демонструє незмінну підтримку України в боротьбі з агресором", — наголосив Зеленський.

Він розповів Мелоні про масовані російські ракетні удари, постійний терор "шахедами", обстріли прифронтових та прикордонних міст, а також громад.

Сторони обговорили ситуацію на передовій. Глава держави подякував Італії та особисто Джорджі Мелоні за готовність і надалі допомагати в посиленні української ППО. Він наголосив, що це надзвичайно важливо для порятунку життів та забезпечення можливості нормального існування для міст і сіл країни.

Зеленський та Мелоні поговорили також про подальші кроки оборонної співпраці. Зокрема, вони обговорили питання оборонної копродукції. Президент наголосив, що Україна та Італія разом можуть зміцнити захист усієї Європи.

Окрему увагу вони приділили підготовці зустрічі радників щодо Формули миру, яка відбудеться в Давосі вже за декілька тижнів. Зеленський наголосив, що вдячний Італії за незмінну підтримку із відновлення повної сили міжнародного права.

"Особливо хочу відзначити підтримку Італією нашої держави на рівні "Групи семи" та у європейських інституціях. Домовилися й надалі спільно працювати, щоб рішення "Групи семи" заради відновлення справедливого миру та покарання агресора повністю виконувались", — зазначив він.

Український лідер каже, що вдячний Італії за підтримку країни в русі до повноправної європейської інтеграції. Зеленський та Мелоні обговорили також питання фінансової та політичної підтримки України Євросоюзом.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки сьогоднішнього дня. Він заявив, що найбільшим пріоритетом, спираючись на нещодавні ракетні обстріли України, буде нарощування засобів ППО та боєкомплекту до них.