Зеленский обсудил с главой Совета министров Италии вопросы оборонной копродукции

Глава Совета министров Италии Джорджа Мелони и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони. Они обсудили вопросы оборонной копродукции.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Разговор Зеленского с Мелони

"Поздравляю с началом итальянского председательства в "Группе семи". Мы ценим внесение вопросов обороноспособности и восстановления Украины в приоритеты на 2024 год. Это мощный сигнал, демонстрирующий неизменную поддержку Украины в борьбе с агрессором", — подчеркнул Зеленский.

Он рассказал Мелони о массированных российских ракетных ударах, постоянном терроре "шахедами", обстрелах прифронтовых и пограничных городов, а также громад.

Стороны обсудили ситуацию на передовой. Глава государства поблагодарил Италию и лично Джорджи Мелони за готовность и дальше помогать в усилении украинской ПВО. Он подчеркнул, что это очень важно для спасения жизней и обеспечения возможности нормального существования для городов и сел страны.

Зеленский и Мелони поговорили также о дальнейших шагах оборонного сотрудничества. В частности, они обсудили вопросы оборонной копродукции. Президент подчеркнул, что Украина и Италия вместе могут укрепить защиту всей Европы.

Особое внимание они уделили подготовке встречи советников по Формуле мира, которая состоится в Давосе уже через несколько недель. Зеленский отметил, что благодарен Италии за неизменную поддержку по восстановлению полной силы международного права.

"Особенно хочу отметить поддержку Италией нашего государства на уровне "Группы семи" и в европейских институтах. Договорились и в дальнейшем совместно работать, чтобы решение "Группы семи" ради восстановления справедливого мира и наказания агрессора полностью выполнялись", — отметил он.

Украинский лидер говорит, что благодарен Италии за поддержку страны в движении к полноправной европейской интеграции. Зеленский и Мелони обсудили также вопросы финансовой и политической поддержки Украины Евросоюзом.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подвел итог сегодняшнего дня. Он заявил, что самым большим приоритетом, опираясь на недавние ракетные обстрелы Украины, будет наращивание средств ПВО и боекомплекта к ним.