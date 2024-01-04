Нарощування ППО та подяка рятувальникам — вечірнє звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки сьогоднішнього дня. Він заявив, що найбільшим пріоритетом, спираючись на нещодавні ракетні обстріли України, буде нарощування засобів ППО та боєкомплекту до них.

Про все це й не тільки голова держави заявив у своєму традиційному відеозверненні.

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Голова держави наголосив, що в ці святкові дні кремлівський режим хотів повернути стару, торішню загрозу, щодо знищення української енергетичної інфраструктури.

"Наші захисники неба роблять усе можливе, щоб захистити державу. Уся команда наших дипломатів, усі, хто відповідає за комунікацію з партнерами, українські представники за кордоном на сто відсотків роблять усе, аби забезпечити постачання додаткових систем ППО і ракет до них. Це пріоритет номер один", — заявив він.

Також Президент відзначив роботу рятувальників, комунальників та всіх інших, хто брав участь у ліквідації чергового російського ракетного віроломства.

"Наші рятувальники з ДСНС України. Волонтери, які допомагають. Наші поліцейські. Працівники комунальних служб. Я дякую всім вам, чия робота – це рятувати людей!", — резюмує голова держави.

Нагадаємо, що не так давно Володимир Зеленський поділився емоційним відео перших секунд повернення українських полонених.

Також вчора голова держави показав фото військових та цивільних, яких вдалося витягнути з російського полону, та вручив сертифікати на квартири українським військовим та рідним загиблих Героїв України.