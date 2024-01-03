Зеленський вручив сертифікати на квартири українським військовим

Володимир Зеленський вручає сертифікат військовому. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих Героїв. Він наголосив, що Україна завжди буде вдячна кожному, хто бився заради неї.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

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Зеленський розповів, що влада продовжує традицію шани та вдячності своїм воїнам, тому він вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих Героїв.

"Тим, хто захищає Україну і на землі, і в небі, і в нашому українському Чорному морі. Героям з різних родів військ і угруповань: Сухопутні війська, Повітряні сили, Військово-Морські сили, Десантно-штурмові війська, Сили спеціальних операцій, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба, а також Державна служба України з надзвичайних ситуацій, СБУ", — йдеться у повідомленні президента.

Він наголосив, що незалежна та сильна Україна "завжди буде вдячна кожному, хто бився заради неї, кожному, хто працював заради неї, кожному, хто може сказати, що українське життя — це його здобуток та результат".

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський напередодні Нового року підписав укази про вручення нагород 700 воїнам ЗСУ. Усі ці герої проявили себе на фронті у бойових бригадах, у захисті українців та всієї країни.