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Зеленский вручил сертификаты на квартиры украинским военным

3 января 2024 09:36
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Зеленский вручил сертификаты на квартиры украинским военным
Владимир Зеленский вручает военный сертификат. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев. Он подчеркнул, что Украина всегда будет благодарна каждому, кто сражался ради нее.

Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

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Вручение сертификатов на квартиру военным

Зеленский рассказал, что власти продолжают традицию уважения и благодарности своим воинам, поэтому он вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев.

"Тем, кто защищает Украину и на земле, и в небе, и в нашем украинском Черном море. Героям из разных родов войск и группировок: Сухопутные войска, Воздушные силы, Военно-Морские силы, Десантно-штурмовые войска, Силы специальных операций, Национальная гвардия Украины, Государственная пограничная служба, а также Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, СБУ", — говорится в сообщении президента.

Он подчеркнул, что независимая и сильная Украина "всегда будет благодарна каждому, кто сражался ради нее, каждому, кто работал ради нее, каждому, кто может сказать, что украинская жизнь — это ее достижение и результат".

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский в канун Нового года подписал указы о вручении наград 700 воинам ВСУ. Все эти герои проявили себя на фронте в боевых бригадах, защите украинцев и всей страны.

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