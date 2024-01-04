Наращивание ПВО и благодарность спасателям — вечернее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итог сегодняшнего дня. Он заявил, что самым большим приоритетом, опираясь на недавние ракетные обстрелы Украины, будет наращивание средств ПВО и боекомплекта к ним.

Обо всем этом и не только глава государства заявил в своем традиционном видеообращении.

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Глава государства подчеркнул, что в эти праздничные дни кремлевский режим хотел вернуть старую прошлогоднюю угрозу уничтожению украинской энергетической инфраструктуры.

"Наши защитники неба делают все возможное, чтобы защитить государство. Вся команда наших дипломатов, все, кто отвечает за коммуникацию с партнерами, украинские представители за рубежом на сто процентов делают все, чтобы обеспечить поставки дополнительных систем ПВО и ракет к ним. Это приоритет номер один", — заявил он.

Также президент отметил работу спасателей, коммунальщиков и всех других участвовавших в ликвидации очередного российского ракетного вероломства.

"Наши спасатели из ГСЧС Украины. Волонтеры, которые помогают. Наши полицейские. Работники коммунальных служб. Я благодарю всех вас, чья работа — это спасать людей!" — резюмирует глава государства.

Напомним, что недавно Владимир Зеленский поделился эмоциональным видео первых секунд возвращения украинских пленных.

Также вчера глава государства показал фото военных и гражданских, которых удалось вытащить из российского плена, и вручил сертификаты на квартиры украинским военным и родным погибших Героев Украины.