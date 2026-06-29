Міністр оборони Данії Бруус уперше прибув до України та зустрівся із Зеленським

Володимир Зеленський та Єппе Бруус. Фото: x.com/ZelenskyyUa

До України у понеділок, 29 червня, вперше після призначення на посаду прибув глава Міноборони Данії Єппе Бруус. З ним уже зустрівся український лідер Володимир Зеленський. За його словами, це важливий сигнал підтримки для народу.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Зустріч Зеленського з Бруусом

Сторони обговорили підготовку Drone Deal. Зеленський повідомив, що команди працювали над угодою та наразі вона вже майже готова.

Володимир Зеленський на зустрічі із Єппе Бруусом. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Маємо спільну позицію з міністром, що Drone Deal між Україною та Данією потрібно укласти якомога швидше. Окрему увагу приділили спільній роботі над антибалістикою. Необхідно посилити європейські спроможності в цьому напрямі", — заявив глава держави.

Крім того, вони говорили про наступний пакет допомоги, який буде вже 30-им.

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"Вдячний за запевнення, що новий уряд Данії продовжить політику сильної підтримки України та наших людей", — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський відреагував на російські удари по Україні та заявив про необхідність більшого захисту для людей. Зокрема, йдеться про антибалістику.

А 26 червня глава держави провів розмову з латвійським лідером Едгарсом Рінкевичсом. Сторони говорили про військовут допомогу, спільні оборонні проєкти та шлях України до ЄС.