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Главная Новости дня Зеленский обсудил с главой Минобороны Дании антибаллистическую защиту

Зеленский обсудил с главой Минобороны Дании антибаллистическую защиту

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 21:19
Министр обороны Дании Бруус впервые прибыл в Украину и встретился с Зеленским
Владимир Зеленский и Йеппе Бруус. Фото: x.com/ZelenskyyUa

В понедельник, 29 июня, в Украину впервые после назначения на должность прибыл глава Минобороны Дании Йеппе Бруус. С ним уже встретился украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, это важный сигнал поддержки для народа.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Встреча Зеленского с Бруусом

Стороны обсудили подготовку Drone Deal. Зеленский сообщил, что команды работали над соглашением и сейчас оно уже почти готово.

Зустріч Зеленського з Бруусом 29 червня 2026
Владимир Зеленский на встрече с Йеппе Бруусом. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Мы с министром придерживаемся общей позиции, что соглашение Drone Deal между Украиной и Данией необходимо заключить как можно скорее. Особое внимание уделили совместной работе над противоракетной обороной. Необходимо усилить европейский потенциал в этом направлении", — заявил глава государства.

Кроме того, они обсудили следующий пакет помощи, который станет уже 30-м.

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"Благодарен за заверения в том, что новое правительство Дании продолжит политику решительной поддержки Украины и нашего народа", — добавил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский отреагировал на российские удары по Украине и заявил о необходимости более надежной защиты для людей. В частности, речь идет об антибаллистической защите.

А 26 июня глава государства провел беседу с латвийским лидером Эдгарсом Ринкевичсом. Стороны обсудили военную помощь, совместные оборонные проекты и путь Украины в ЕС.

Владимир Зеленский Дания Украина
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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