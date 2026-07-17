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Зеленський обговорив з бойовими командирами ситуацію на фронті

17 липня 2026 17:16
Термінова новина
Аркадій Пастула
Редактор стічки новин

Український лідер Володимир Зеленський заслухав доповіді бойових командирів про ситуацію на найбільш інтенсивних напрямках. Крім того, він анонсував спеціальну Ставку за участі командирів корпусів та основних виробників зброї і засобів, які потрібні зараз на фронті.

Про це глава держави повідомив у пʼятницю, 17 липня, передає Новини.LIVE.

Розмова Зеленського з бойовими командирами

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