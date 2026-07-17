Зеленський обговорив з бойовими командирами ситуацію на фронті
17 липня 2026 17:16
Термінова новина
Український лідер Володимир Зеленський заслухав доповіді бойових командирів про ситуацію на найбільш інтенсивних напрямках. Крім того, він анонсував спеціальну Ставку за участі командирів корпусів та основних виробників зброї і засобів, які потрібні зараз на фронті.
Про це глава держави повідомив у пʼятницю, 17 липня, передає Новини.LIVE.
Розмова Зеленського з бойовими командирами
Новина доповнюється...
Читайте Новини.live!