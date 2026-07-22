Зеленський обговорив із послом США при НАТО посилення ППО України

Володимир Зеленський і Метью Вітакер. Фото: ОП

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із послом США при НАТО Метью Вітакером та командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги й підготовки для України генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом. Основною темою переговорів стало посилення української протиповітряної оборони та розвиток оборонного співробітництва зі Сполученими Штатами.

Про це глава держави написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Про що говорили Зеленський і представники США та НАТО

За словами президента, сторони приділили особливу увагу збільшенню постачання ракет-перехоплювачів для систем Patriot у межах програми PURL, оскільки Росія продовжує масовані повітряні атаки.

"Хороша розмова, передусім про те, як захистити українське небо через збільшення постачання перехоплювачів для Patriotʼів у межах PURL. Зараз це ключовий пріоритет, бо масовані російські удари не припиняються", — наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський з делегацією США. Фото: ОП

Окремо учасники зустрічі обговорили реалізацію домовленостей зі США щодо оборонного партнерства. Йшлося про рішення президента США Дональда Трампа, ухвалене в Анкарі, яке передбачає надання Україні ліцензії на виробництво систем Patriot, а також про підготовку угоди Drone Deal.

"Це має реальний потенціал, і сподіваємось, що скоро вдасться фіналізувати", — зазначив президент.

Кертіс Баззард і Володимир Зеленський. Фото: ОП

Під час зустрічі Зеленський також вручив генерал-лейтенанту Кертісу Баззарду орден "За заслуги" III ступеня, подякувавши йому за підтримку України від початку російської агресії. Президент окремо висловив вдячність президенту США Дональду Трампу, Конгресу та американському народу за допомогу Україні.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна та США активізували співпрацю у сфері протиповітряної оборони після домовленостей між президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Одним із ключових напрямків стала підготовка ліцензійної угоди, яка має дозволити виробництво систем Patriot в Україні.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський регулярно проводить наради з військовим керівництвом, під час яких аналізує ситуацію на фронті, забезпечення підрозділів та ухвалює рішення щодо посилення обороноздатності країни. За підсумками попередніх зустрічей глава держави також анонсував нові рішення для зміцнення Збройних сил України.