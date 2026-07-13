Ліцензії на виробництво Patriot — Зеленський заявив про угоду

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення важливої домовленості з президентом США Дональдом Трампом щодо ліцензій на виробництво Patriot. Країни вже працюють над реалізацією історичної угоди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.

Угода України і США про Patriot

"Ми з Президентом Трампом досягли важливої угоди щодо ліцензій на виробництво систем Patriot. Наші команди зараз працюють над реалізацією цієї дійсно історичної політичної домовленості. Ми дуже довго працювали над цим", — розповів Зеленський.

Президент наголосив, що Україна продовжує курс на зміцнення багаторівневої системи протиповітряної та протиракетної оборони. Він підкреслив, що чим більш різноманітними будуть засоби захисту, тим складніше буде Росії створювати загрози безпеці України та всієї Європи.

Глава держави також закликав пришвидшити роботу не лише над системами Patriot, а й над іншими сучасними комплексами ППО, зокрема SAMP/T, IRIS-T, NASAMS, а також над українським проєктом FREYJA.

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"Я переконаний, що Європа здатна забезпечити собі достатній захист від будь-якої балістичної загрози. А ще Європа здатна робити сильний внесок у глобальну безпеку", — підсумував Володимир Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, під час зустрічі із Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі 8 липня Дональд Трамп заявив, що США можуть дозволити Україні виробляти Patriot. Він вважає, що Україна здатна швидко опанувати виробництво цієї високотехнологічної зброї.

Водночас Сергій Бескрестнов ("Флеш") сказав, що виробництво ракет Patriot в Україні може зайняти понад рік. За словами радника Міноборони, саме тривалість підготовки виробництва є головним викликом у реалізації такого проєкту.