Зеленський обговорив із партнерами прискорення постачання ракет-перехоплювачів після атаки РФ

Володимир Зеленський та Вес Стрітінг. Фото: ОП

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський 5 серпня заявив, що після чергової масованої російської атаки Україна максимально активізувала роботу з міжнародними партнерами. Країна прагне прискорити постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляється на сайті ОП, передає Новини.LIVE.

Зеленський зустрівся з міністром оборони Великої Британії

За словами глави держави, це питання він обговорив під час зустрічі з міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, який прибув до Києва після російського удару.

Українська та британська делегації. Фото: X/Володимир Зеленський

Зеленський поінформував британського посадовця про наслідки атаки та наголосив, що Росія прагне значно наростити виробництво балістичних ракет до зими.

Володимир Зеленський та Вес Стрітінг. Фото: ОП

Президент повідомив, що сторони обговорили посилення захисту українських міст від балістичних загроз, можливості співвиробництва окремих видів озброєння, а також санкції проти російських підприємств, які виробляють балістичні ракети.

Окремо Зеленський розповів про розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. За його словами, вони скоординували подальшу роботу з державами, які мають необхідні ракети-перехоплювачі та можуть допомогти Україні.

"Обговорюю з союзниками, як ми можемо продовжувати постачати Україні засоби протиповітряної оборони, які їм вкрай необхідні", — наголосив Рютте.

Пост Рютте. Фото: скриншот

Президент наголосив, що зараз важливо усунути бюрократичні перепони та якнайшвидше ухвалити політичні рішення щодо передачі Україні необхідного озброєння.

Також після російського удару із Зеленським поспілкувався президент Фінляндії Александр Стубб. Він запевнив у незмінній підтримці України, наголосив на необхідності подальшого зміцнення української системи ППО та зазначив, що Київ і надалі демонструє готовність до припинення вогню та мирних переговорів, тоді як Росія продовжує агресію.

Пост Стубба. Фото: скриншот

Володимир Зеленський підтвердив, що провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої сторони обговорили посилення захисту України від російських балістичних атак. За словами глави держави, основну увагу приділили можливостям постачання ракет до систем протиповітряної оборони. Зеленський наголосив, що вони потрібні Україні щодня для захисту людей від російських ударів.

"Якщо зараз кожна з країн-партнерів нам допоможе, це врятує багато життів", — зазначив президент.

Крім того, Зеленський та Стубб обговорили дипломатичні зусилля, спрямовані на примушення Росії до миру. Президент України наголосив, що лише достатня підтримка України та посилення тиску на РФ можуть наблизити припинення війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський провів нараду за участю військового командування, керівництва Міністерства оборони, спеціальних служб та представників Офісу Президента. Під час засідання учасники обговорили поточну ситуацію на фронті, а також погодили нові далекобійні заходи для посилення тиску на Росію.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський підбив підсумки роботи безпілотної авіації Сил оборони за минулий місяць. За його словами, завдяки ударам українських дронів було уражено 30 272 російських військових.