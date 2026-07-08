Зеленський обговорив із лідерами ЄС євроінтеграцію, енергетику та Drone Deal
8 липня 2026 16:11
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський провів одразу дві важливі міжнародні зустрічі — із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та прем'єр-міністром Болгарії Руменом Радевим. Під час переговорів сторони обговорили євроінтеграцію України, енергетичну безпеку, співпрацю у сфері оборони та підготовку до наступної зими.
Про це президент заявив у соцмережах, передає Новини.LIVE.
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