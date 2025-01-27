Будапештський меморандум — Зеленський заявив, що відмова України від ядерки була "тупістю"

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Відмова України від ядерної зброї була тупістю та безвідповідальністю, оскільки країна не отримала взамін реальних гарантій безпеки. У той час вплив на Україну мали інші великі держави, а їм було складно перечити.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.

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Зеленський поділився своєю думкою щодо Будапештського меморандуму та відмови України від ядерної зброї. Він заявив, що вважає цей крок "тупістю" та "безвідповідальністю", адже Україна замінила свою ядерну зброю на "нічого", не отримавши реальних гарантій безпеки.

"Треба було міняти на реальні гарантії безпеки, а тоді це було тільки НАТО. І якщо чесно, і сьогодні це тільки НАТО. Тобто якщо б я і міняв ядерну зброю, то міняв би на щось, розумієте, на щось дуже сильне, що реально може зупинити будь-якого нападника, так, незважаючи на його велич, на його територію, на його армію. А це, це сильна армія і блок, і безпековий блок. Тому я вважаю, що це було тупо, абсолютно тупо, нелогічно і дуже безвідповідально отак міняти", — сказав президент.

Глава держави додав, що у той час вплив на Україну мали інші великі держави, зокрема США та Росія, які примусили Україну відмовитися від ядерного арсеналу. Він наголосив, що на той момент не було альтернативи, і тому країна опинилася у такій ситуації.

"Інше те, що на нас тоді впливали, на Україну впливали більші країни, більші економіки і було не просто відмовити, але треба вміти відмовляти. До речі, особливо якщо ти знаходишся на такій посаді як президент тієї чи іншої країни. Ми поміняли ні на що, ми поміняли ядерну зброю на війну. Реально, вона почалась пізніше, але реально на війну", — підсумував Зеленський.

Раніше Новини.LIVE розповідали про суть Будапештського меморандуму та деякі обіцянки, які залишились тільки на папері.

А колишній глава уряду України Юрій Єхануров заявив, що після підписання Будапештського меморандуму у 1994 році країни-учасниці договору повсякчас вимагали, аби Україна роззброювалась. Велику зацікавленість у цьому мали США, а Москва підігрувала Вашингтону.