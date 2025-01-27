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Зеленский назвал отказ Украины от ядерного оружия "тупостью"

27 января 2025 20:45
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Будапештский меморандум — Зеленский заявил, что отказ Украины от ядерки был "тупостью"
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Отказ Украины от ядерного оружия был тупостью и безответственностью, поскольку страна не получила взамен реальных гарантий безопасности. В то время влияние на Украину имели другие крупные государства, а им было сложно перечить.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio.

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Зеленский поделился своим мнением относительно Будапештского меморандума и отказа Украины от ядерного оружия. Он заявил, что считает этот шаг "тупостью" и "безответственностью", ведь Украина заменила свое ядерное оружие на "ничего", не получив реальных гарантий безопасности.

"Надо было менять на реальные гарантии безопасности, а тогда это было только НАТО. И если честно, и сегодня это только НАТО. То есть если бы я и менял ядерное оружие, то менял бы на что-то, понимаете, на что-то очень сильное, что реально может остановить любого нападающего, да, несмотря на его величие, на его территорию, на его армию. А это, это сильная армия и блок, и блок безопасности. Поэтому я считаю, что это было тупо, абсолютно тупо, нелогично и очень безответственно так менять", — сказал президент.

Глава государства добавил, что в то время влияние на Украину имели другие крупные государства, в частности США и Россия, которые заставили Украину отказаться от ядерного арсенала. Он подчеркнул, что на тот момент не было альтернативы, и поэтому страна оказалась в такой ситуации.

"Другое то, что на нас тогда влияли, на Украину влияли большие страны, большие экономики и было не просто отказать, но надо уметь отказывать. Кстати, особенно если ты находишься на такой должности как президент той или иной страны. Мы поменяли ни на что, мы поменяли ядерное оружие на войну. Реально, она началась позже, но реально на войну", — подытожил Зеленский.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о сути Будапештского меморандума и некоторых обещаниях, которые остались только на бумаге.

А бывший глава правительства Украины Юрий Ехануров заявил, что после подписания Будапештского меморандума в 1994 году страны-участницы договора постоянно требовали, чтобы Украина разоружалась. Большую заинтересованность в этом имели США, а Москва подыгрывала Вашингтону.

Владимир Зеленский США Украина ядерное оружие президент Россия

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