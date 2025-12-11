Підвищення зарплат військовим - Зеленський назвав умови

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що можливість підвищення виплат українським військовим безпосередньо залежить від того, чи зможе держава отримати додаткове фінансування. За його словами, Україна нині потребує 45–50 мільярдів доларів на наступний рік, і саме цей ресурс визначатиме подальші можливості бюджету.

Про це український лідер повідомив на брифінгу у четвер, 11 грудня.

Реклама

Читайте також:

Підвищення зарплат військовим

Зеленський наголосив, що бійці на передовій вже отримують підвищені виплати, однак загальне збільшення зарплат у різних підрозділах ЗСУ можливе лише за умови залучення додаткових коштів. Президент підкреслив, що всі бюджетні видатки — це "єдиний кошик", і покриття дефіциту в десятки мільярдів доларів залишається одним із головних викликів.

За його словами, нинішній бюджет сформовано з урахуванням того, що уряд зможе знайти спосіб закрити дефіцит у 45–50 млрд доларів. Якщо ж цих ресурсів не буде, доведеться шукати додаткові внутрішні джерела навіть для вже закладених виплат військовим.

Зеленський також визнав, що ідея подальшого збільшення грошового забезпечення військовослужбовців є правильною, однак будь-яке підвищення автоматично збільшить і без того значний дефіцит. Він додав, що наступного року Україна продовжить перемовини з міжнародними партнерами, аби отримати необхідні кошти.

Раніше ми розповідали, чи планує уряд підвищення виплат військовослужбовцям у 2026 році.

Також дізнавайтеся, які виплати належать захисникам при зміні місця служби.