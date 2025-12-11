Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський назвав умови підвищення виплат військовим

Зеленський назвав умови підвищення виплат військовим

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 23:29
Підвищення зарплат військовим - Зеленський назвав умови
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що можливість підвищення виплат українським військовим безпосередньо залежить від того, чи зможе держава отримати додаткове фінансування. За його словами, Україна нині потребує 45–50 мільярдів доларів на наступний рік, і саме цей ресурс визначатиме подальші можливості бюджету.

Про це український лідер повідомив на брифінгу у четвер, 11 грудня.

Реклама
Читайте також:

Підвищення зарплат військовим

Зеленський наголосив, що бійці на передовій вже отримують підвищені виплати, однак загальне збільшення зарплат у різних підрозділах ЗСУ можливе лише за умови залучення додаткових коштів. Президент підкреслив, що всі бюджетні видатки — це "єдиний кошик", і покриття дефіциту в десятки мільярдів доларів залишається одним із головних викликів.

За його словами, нинішній бюджет сформовано з урахуванням того, що уряд зможе знайти спосіб закрити дефіцит у 45–50 млрд доларів. Якщо ж цих ресурсів не буде, доведеться шукати додаткові внутрішні джерела навіть для вже закладених виплат військовим.

Зеленський також визнав, що ідея подальшого збільшення грошового забезпечення військовослужбовців є правильною, однак будь-яке підвищення автоматично збільшить і без того значний дефіцит. Він додав, що наступного року Україна продовжить перемовини з міжнародними партнерами, аби отримати необхідні кошти.

Раніше ми розповідали, чи планує уряд підвищення виплат військовослужбовцям у 2026 році.

Також дізнавайтеся, які виплати належать захисникам при зміні місця служби.

Володимир Зеленський виплати ЗСУ військові бюджет
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації