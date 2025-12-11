Повышение зарплат военным - Зеленский назвал условия

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможность повышения выплат украинским военным напрямую зависит от того, сможет ли государство получить дополнительное финансирование. По его словам, Украина сейчас нуждается в 45-50 миллиардах долларов на следующий год, и именно этот ресурс будет определять дальнейшие возможности бюджета.

Об этом украинский лидер сообщил на брифинге в четверг, 11 декабря.

Зеленский отметил, что бойцы на передовой уже получают повышенные выплаты, однако общее увеличение зарплат в различных подразделениях ВСУ возможно только при условии привлечения дополнительных средств. Президент подчеркнул, что все бюджетные расходы — это "единая корзина", и покрытие дефицита в десятки миллиардов долларов остается одним из главных вызовов.

По его словам, нынешний бюджет сформирован с учетом того, что правительство сможет найти способ закрыть дефицит в 45-50 млрд долларов. Если же этих ресурсов не будет, придется искать дополнительные внутренние источники даже для уже заложенных выплат военным.

Зеленский также признал, что идея дальнейшего увеличения денежного обеспечения военнослужащих является правильной, однако любое повышение автоматически увеличит и без того значительный дефицит. Он добавил, что в следующем году Украина продолжит переговоры с международными партнерами, чтобы получить необходимые средства.

