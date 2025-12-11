Видео
Україна
Зеленский назвал условия повышения выплат военным

Зеленский назвал условия повышения выплат военным

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 23:29
Повышение зарплат военным - Зеленский назвал условия
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможность повышения выплат украинским военным напрямую зависит от того, сможет ли государство получить дополнительное финансирование. По его словам, Украина сейчас нуждается в 45-50 миллиардах долларов на следующий год, и именно этот ресурс будет определять дальнейшие возможности бюджета.

Об этом украинский лидер сообщил на брифинге в четверг, 11 декабря.

Повышение зарплат военным

Зеленский отметил, что бойцы на передовой уже получают повышенные выплаты, однако общее увеличение зарплат в различных подразделениях ВСУ возможно только при условии привлечения дополнительных средств. Президент подчеркнул, что все бюджетные расходы — это "единая корзина", и покрытие дефицита в десятки миллиардов долларов остается одним из главных вызовов.

По его словам, нынешний бюджет сформирован с учетом того, что правительство сможет найти способ закрыть дефицит в 45-50 млрд долларов. Если же этих ресурсов не будет, придется искать дополнительные внутренние источники даже для уже заложенных выплат военным.

Зеленский также признал, что идея дальнейшего увеличения денежного обеспечения военнослужащих является правильной, однако любое повышение автоматически увеличит и без того значительный дефицит. Он добавил, что в следующем году Украина продолжит переговоры с международными партнерами, чтобы получить необходимые средства.

Ранее мы рассказывали, планирует ли правительство повышение выплат военнослужащим в 2026 году.

Также узнавайте, какие выплаты положены защитникам при смене места службы.

Владимир Зеленский выплаты ВСУ военные бюджет
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
