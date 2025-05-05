UNITED24 — скільки грошей зібрала платформа за три роки

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Платформа UNITED24 за три роки зібрала понад 56 мільйонів гривень на підтримку України. Таким чином українці показали єдність та віру в спільну мету.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram 5 травня.

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Діяльність UNITED24 за час війни

"За три роки UNITED24 зібрала понад 56 млн гривень на підтримку України. Це не просто цифра — це доказ того, що у прагненні до спільної мети мільйони людей здатні на неймовірне. Нас єднає не географія, мова чи походження — нас єднає віра", — написав Зеленський.

Президент наголосив, що віра веде вперед і допомагає триматися перед лицем жорстокої та неспровокованої агресії. За його словами, кожен внесок, незалежно від розміру, — це крок до справедливості, крок до безпечного майбутнього України, яке ми творимо разом.

"Дякуємо, що показали світові: єдність і віра в спільну мету — це наша найсильніша зброя", — підкреслив глава держави.

Що таке UNITED24

United24 — глобальна ініціатива для підтримки України. Її запустила українська влада 5 травня 2022 року під час російсько-української війни.

Амбасадорами платформи стало багато відомих людей, зокрема, український футболіст Олександр Зінченко, американський історик та письменник Тімоті Снайдер, український боксер Олександр Усик, американський попрок-гурт Imagine Dragons, американська вокалістка і композиторка Барбра Стрейзанд та інші.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповів, що Україна може отримати 1,8 млн снарядів від Чехії.

Також глава держави заявив про збільшення штурмів РФ на фронті. За останні дні їх більше, ніж за останні кілька місяців.