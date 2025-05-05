UNITED24 — сколько денег собрала платформа за три года

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото:ОПУ

Платформа UNITED24 за три года собрала более 56 миллионов гривен в поддержку Украины. Таким образом украинцы показали единство и веру в общую цель.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram 5 мая.

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Деятельность UNITED24 за время войны

"За три года UNITED24 собрала более 56 млн гривен в поддержку Украины. Это не просто цифра — это доказательство того, что в стремлении к общей цели миллионы людей способны на невероятное. Нас объединяет не география, язык или происхождение — нас объединяет вера", — написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что вера ведет вперед помогает держаться перед лицом жестокой и неспровоцированной агрессии. По его словам, каждый вклад, независимо от размера, — это шаг к справедливости, шаг к безопасному будущему Украины, которое мы творим вместе.

"Спасибо, что показали миру: единство и вера в общую цель — это наше самое сильное оружие", — подчеркнул глава государства.

Что такое UNITED24

United24 — глобальная инициатива для поддержки Украины. Ее запустила украинская власть 5 мая 2022 года во время российско-украинской войны.

Амбассадорами платформы стало много известных людей, в частности, украинский футболист Александр Зинченко, американский историк и писатель Тимоти Снайдер, украинский боксер Александр Усик, американская попрок-группа Imagine Dragons, американская вокалистка и композитор Барбра Стрейзанд и др.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, что Украина может получить 1,8 млн снарядов от Чехии.

Также глава государства заявил об увеличении штурмов РФ на фронте. За последние дни их больше, чем за последние несколько месяцев.