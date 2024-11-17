Зеленський визнав кадрову кризу у владі — що це значить

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Associated Press

Кадрова криза в державних інституціях загострилася з початком повномасштабного вторгнення Росії. Багато працівників пішли на фронт, а також є значні втрати серед фахівців.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі студентами.

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Зеленський визнав існування кадрової кризи у владі, яка була й до повномасштабної війни, але посилилася з її настанням.

"Щодо кадрової кризи, безумовно, вона є. І з початком війни, безумовно, зі зрозумілих справедливих причин велика кількість людей пішла на війну абсолютно героїчно, і ми їм усі вдячні, і вони просто сміливі люди. На жаль, є втрати, і ви знаєте, що вони великі", — сказав президент.

Глава держави підкреслив, що навіть одна втрата — це значна трагедія, і багато загиблих або поранених українських захисників були фахівцями з різних сфер державного та приватного секторів.

Зеленський також додав, що ефективність реформ залежить від спільної роботи різних секторів — державного, громадського та приватного.

"Та чи інша реформа врешті-решт працює, коли всі інституційно об'єднані, мають мету. Тоді ми маємо високий результат або бажаний результат. Тому з кадрами є проблема. До війни вона також була", — підсумував український лідер.

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